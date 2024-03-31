Yazar Cücenoğlu'nun adı Çankaya'da yaşıyor

Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde” projesi kapsamında son olarak dünyaca ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun ismi Kurtuluş'ta yaşadığı eve asıldı.

Çankaya Belediyesi ilçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri, hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştiriliyor. “Çankaya’da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde” adlı proje ile toplumsal birer değer olan kişilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı tabela yaşadıkları apartmanın girişine yerleştiriliyor. Proje kapsamında son olarak dünyaca ünlü tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun ismi Kurtuluş'ta yaşadığı eve asıldı. 2019 yılında yaşama veda eden, eserleri İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Çince dahil 32 dile çevrilen Cücenoğlu'nun adı artık Çankaya'da yaşayacak. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü düzenlenen isim törenine Cücenoğlu'nun kızı Gamze Devrim Cücenoğlu da katıldı.

YAZAR VE ŞAİRLERİN İZİNDE



Çankaya Belediyesinin bir 'ilkler projesi' olan "Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde” kapsamında daha önce de yazar Fakir Baykurt, Cin Ali’nin yaratıcısı yazar Rasim Kaygusuz ve eşi öğretmen Remziye Kaygusuz, Türk Halk Müziği’nin usta ismi Özay Gönlüm ile Altan Öymen, Emin Çölaşan, Enver Ziya Karal, İsmail Hakkı Tonguç, Muammer Aksoy, Orhan Asena, Özay Gönlüm, Semih Sergen, Suna Kan, Talip Apaydın, Üstün Dökmen, Zülfü Livaneli’nin isimleri de yaşadıkları evlere asılmıştı.

CÜCENOĞLU KİMDİR?



1944 yılında Çorum'da doğan Tuncer Cücenoğlu, 26 oyun kaleme aldı ve 4'ü yurt dışından olmak üzere 33 ödül kazandı. Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Üyeliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası PEN Türkiye Merkezi üyeliği yapmıştır. Cumhuriyet, Birgün, Habertürk ve Aydınlık gazetelerinde yazıları yayınlanmıştır. Tuncer Cücenoğlu 18 Temmuz 2019'da, İstanbul'da 75 yaşında ölmüştür. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Türk Tiyatrosu'nu tek başına dünyaya taşıyan Cücenoğlu'nun oyunları 37 dile çevrildi 40'ın üzerinde ülkede sahnelendi. 20. yy.’ın en önemli tiyatro yazarlarından biri olarak Avrupa’da antolojilere alınan ilk ve tek Türk tiyatro yazarıdır.