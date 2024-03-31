İspanya'da tarih yazdılar

29 Mart 2024 WDSF (Dünya Dans Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen ve ilk defa yapılan yarışmaya 14 ülke, 450 sporcusuyla katılım gösterdi. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından temsil hakkı kazanan Dans Ege Spor Kulübü, Arman Esen antrenörlüğünde üç takımı 23 sporcusuyla performans gösterdi.
Aegean Stars takımı Samuray temasıyla birinci, Aegean Girls takımı Lady Bug temasıyla ikinci oldu.
Aegean Stars sporcuları; Azra İnamlık, Beyza Kuşkapan, Duru Akgül, Duru Vahaplar, Irmak Okutan, Nermin İlgün, Öykü Karakülah, Tülin Şahin
Aegean Girls sporcuları; Bade Kasar, Beril Durmaz, Ceren Onay, Derin Güven, Doğa
Türkkal, Ela Okdan, Lena Esen, Nehir Yıldırım, Sahra İnamlık, Su İmam
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.