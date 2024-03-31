- Spor

İspanya'da tarih yazdılar

İlk defa yapılan Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda, Arman Esen Dans Akademi’ye bağlı Dans Ege Spor Kulübü sporcuları “Junior Small Team” kategorisinde iki takımı ile 1. ve 2. olarak kürsüde İstiklal Marşı’mızı okutup bayrağımızı dalgalandırdı.

İspanya'da tarih yazdılar mask
İspanya'da tarih yazdılar
İspanya'da tarih yazdılar
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29 Mart 2024 WDSF (Dünya Dans Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen ve ilk defa yapılan yarışmaya 14 ülke, 450 sporcusuyla katılım gösterdi. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından temsil hakkı kazanan Dans Ege Spor Kulübü, Arman Esen antrenörlüğünde üç takımı 23 sporcusuyla performans gösterdi.

Aegean Stars takımı Samuray temasıyla birinci, Aegean Girls takımı Lady Bug temasıyla ikinci oldu.

Aegean Stars sporcuları; Azra İnamlık, Beyza Kuşkapan, Duru Akgül, Duru Vahaplar, Irmak Okutan, Nermin İlgün, Öykü Karakülah, Tülin Şahin

Aegean Girls sporcuları; Bade Kasar, Beril Durmaz, Ceren Onay, Derin Güven, Doğa
Türkkal, Ela Okdan, Lena Esen, Nehir Yıldırım, Sahra İnamlık, Su İmam

# “Junior Small Team”, ilk, Spor, mart, Türkiye

31 Mar 2024 - 03:48 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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