31 Mar 2024 - 03:48 - Spor

İspanya'da tarih yazdılar

İlk defa yapılan Dünya Koreografik Latin Şampiyonası'nda, Arman Esen Dans Akademi’ye bağlı Dans Ege Spor Kulübü sporcuları “Junior Small Team” kategorisinde iki takımı ile 1. ve 2. olarak kürsüde İstiklal Marşı’mızı okutup bayrağımızı dalgalandırdı.