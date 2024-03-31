Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen, Erbil istikametindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.