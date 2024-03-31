- Asayiş

Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, büyükbaş taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR’dan inen hayvanlar, karayolunda dolaştı.

Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi mask
Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi
Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen, Erbil istikametindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

# Mardin'de TIR, Kontrolden, çıkarak, devrildi, edildi, sevk, Sağlık, ISE, Kaza, Jandarma, ilk, TIR

31 Mar 2024 - 03:31 DHA Mardin/ Nusaybin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL