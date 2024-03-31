Mardin'de TIR kontrolden çıkarak devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen, Erbil istikametindeki TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR’ın dorsesindeki büyükbaşlar ise karayolunda dolaştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karayoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.