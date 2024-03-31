- Asayiş

Gazdan zehirlenen karı-koca öldü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde Şuayip (69) ile eşi Havva Şenkaya (69), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gazdan zehirlenen karı-koca öldü mask
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Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sanayide demirci ustası olan Şuayip ve eşi Havva Şenkaya’dan haber alamayan yakınları, çiftin kaldıkları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları, Şuayip ile eşi Havva Şenkaya'yı koltukta hareketsiz şekilde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin

olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Şenkaya çiftinin cenazesi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, Şenkaya çiftinin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

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31 Mar 2024 - 03:01 DHA Denizli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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