Ligde 31. hafta 7 maçla kapandı

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net-Konyaspor: 90-64
OGM Ormanspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 70-79
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor: 82-85
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 91-80
Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 86-82
Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 71-64
Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol: 93-83
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.