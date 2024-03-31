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Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası'na Ankara ev sahipliği yaptı.

Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi mask
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Yenimahalle Spor Kompleksi'nde iki gün süren organizasyonda 281 sporcu, kupa mücadelesi verdi.

Epede kupayı kadınlarda Ceren Cebe, erkeklerde Halis Efe Elibol kazandı. Kılıç branşında ise kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, erkeklerde Tolga Aslan şampiyon oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler epe: 1. Halis Efe Elibol, 2. Hilmi Taha Ekenler, 3. Aiaz Shaikhutdinov, 3. Göksu Mert Oran

Kadınlar epe: 1. Ceren Cebe, 2. Zülal Can, 3. Aleyna Ertürk, 3. Beyza Halvacıay Bacak

Erkekler kılıç: 1. Tolga Aslan, 2. Muhammed Furkan Kalender, 3. Yiğit Ayaz, 3. Poyraz Kümük

Kadınlar kılıç: 1. Deniz Selin Ünlüdağ, 2. Tuğçe Rana Kaya, 3. Nil Güngör, 3. Nehir Yıldırım

# Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, eskrim, Türkiye Eskrim Federasyonu, ISE, Spor

31 Mar 2024 - 02:02 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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