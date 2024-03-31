Kılıç Federasyon Kupası, Ankara'da düzenlendi

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde iki gün süren organizasyonda 281 sporcu, kupa mücadelesi verdi.
Epede kupayı kadınlarda Ceren Cebe, erkeklerde Halis Efe Elibol kazandı. Kılıç branşında ise kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, erkeklerde Tolga Aslan şampiyon oldu.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler epe: 1. Halis Efe Elibol, 2. Hilmi Taha Ekenler, 3. Aiaz Shaikhutdinov, 3. Göksu Mert Oran
Kadınlar epe: 1. Ceren Cebe, 2. Zülal Can, 3. Aleyna Ertürk, 3. Beyza Halvacıay Bacak
Erkekler kılıç: 1. Tolga Aslan, 2. Muhammed Furkan Kalender, 3. Yiğit Ayaz, 3. Poyraz Kümük
Kadınlar kılıç: 1. Deniz Selin Ünlüdağ, 2. Tuğçe Rana Kaya, 3. Nil Güngör, 3. Nehir Yıldırım
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.