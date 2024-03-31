- Spor

Sivasspor, hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, hazırlıklarına devam etti mask
Sivasspor, hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, hazırlıklarına devam etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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31 Mar 2024 - 02:00 AA Sivas- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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