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İstanbul'da parti bayrakları ve afişler toplandı

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından gece boyunca belediye ekipleri, parti bayrakları ve afişlerini kaldırdı.

İstanbul'da parti bayrakları ve afişler toplandı
İstanbul'da parti bayrakları ve afişler toplandı
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Propaganda serbestliğinin sona ermesiyle birlikte siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Bağcılar'da belediye ekiplerinin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Şişli'de de ekipler, gece boyunca cadde ve sokaklardaki parti bayraklarını ve afişleri kaldırdı.

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31 Mar 2024 - 01:31 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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