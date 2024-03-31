Husumetlisini tüfekle öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Aydın B.'ye ait evden çıkarıldıktan sonra Bayram Şimşek'e ait garajda kalan kiracılar, Aydın B.'nin oğlu ile sokakta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Şimşek, eline bıçak alarak kavgaya dahil olmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören Aydın B., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Şimşek’e 4 el ateş etti. Şimşek, saçmaların isabet etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yığıldı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Aydın B.'yi olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şimşek’in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Aydın B. ile Şimşek arasında daha önceden ev satışıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.