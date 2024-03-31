Bakan Tunç'tan yerel seçime dair açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, seçimlerin milli iradenin tecelli ettiği günlerden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin aziz milletimize, şehirlerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi şölenimizin güvenli bir şekilde tamamlanacağına yürekten inanıyor, tüm adaylara ve seçim görevlilerimize başarılar diliyorum."

Türkiye'de seçimlerin yönetim ve gözetiminin yargı denetimi altında yapıldığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"En şeffaf şekilde gerçekleştirilen seçimlerimiz, dünyaya örnek. Seçimlerde görev yapan yargı teşkilatımıza, seçim kurulu başkan ve seçim kurulunda görevli olan müdür ve memurlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sandık kurulunda görev yapan, sandık kurulu üyelerine, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, müşahitlerine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Onların yönetiminde, gözetiminde ülkemizde seçimlerin bugüne kadar olduğu gibi yarın da şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Doğusu batısı, kuzeyi güneyiyle 81 vilayetimiz, tüm ilçe, belde, mahalle ve köyleriyle bu cennet vatanımız, yerel seçimleri de başarılı bir şekilde atlatacak ve Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde kırgınlıkların olmadığı bir seçim sürecini, ülkemiz, milletimiz için diliyorum."