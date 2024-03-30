- Yaşam

Adana'da feci kaza

Adana'da, yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da feci kaza
Adana'da feci kaza
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Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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30 Mar 2024 - 22:45 DHA Adana- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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