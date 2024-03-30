Adana'da feci kaza

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.