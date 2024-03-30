Kaçak göçmenleri taşıyan şoföre tutuklama

Ağrı'dan İstanbul'a giden Şehymus Güler yönetimindeki MS-004-UT Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü TIR, merkez Taşova Kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 25 arasında değişen Afganistan uyruklu 1’i kadın, 40 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Şehymus Güler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.