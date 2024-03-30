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Gebze'de TIR otomobile çarptı

Kocaeli Gebze'de D-100 kara yolunda TIR, emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı. Hasarlı kaza sonrası kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Kaza, D-100 kara yolu Tatlı...

Gebze'de TIR otomobile çarptı mask
Gebze'de TIR otomobile çarptı
Gebze'de TIR otomobile çarptı
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Kaza, D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamza Çelik idaresindeki 41 ANA 058 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde duran Erhan Özyürek’in kullandığı 41 TB O96 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kaza sonrası yolun kapanması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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30 Mar 2024 - 20:30 DHA Kocaeli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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