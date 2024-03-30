Gebze'de TIR otomobile çarptı

Kaza, D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamza Çelik idaresindeki 41 ANA 058 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde duran Erhan Özyürek’in kullandığı 41 TB O96 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kaza sonrası yolun kapanması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.