- Spor

Sıla için taziye mesajı paylaştı

Kocaeli bölgesinin 17 yaşındaki milli sporcularından Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi

Sıla için taziye mesajı paylaştı mask

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak'ın taziye mesajı şöyle;

" Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat’ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum."

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30 Mar 2024 - 19:42 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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