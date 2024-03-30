Sıla için taziye mesajı paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Bak'ın taziye mesajı şöyle;
" Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat’ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.