Sıla için taziye mesajı paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak'ın taziye mesajı şöyle;

" Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat’ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum."