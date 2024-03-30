- Yaşam

Kaybolan kadın, uyurken bulundu

Gaziantep İslahiye'de, kaybolan Dudu Göğebakan (58), 8 saat sonra, arazide bir kayanın yanında uyurken bulundu.

Kaybolan kadın, uyurken bulundu mask
Kaybolan kadın, uyurken bulundu
Kaybolan kadın, uyurken bulundu
Haber albümü için resme tıklayın

Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya başladı. Yakınları, 5 çocuk annesi Göğebakan’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Ekipler saat 14.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, bir kayanın yanında uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile ekiplere teşekkür etti.

# Gaziantep, Kadın, islahiye, Kayıp, Dudu Göğebakan, bir, Sağlık, etti, Jandarma, çocuk, olduğu

30 Mar 2024 - 19:14 DHA Gaziantep- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL