Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.