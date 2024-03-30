Seçimde sadece 8 seçmen oy kullanacak

Fatih'teki mahallenin muhtar azası esnaf Levent Karaaslan, “Biz seçildiğimizde 12-15 kişi arası bir seçmen vardı, şu anda seçmen sayısının 8'e düştüğünü biliyorum. Aldığımız bilgiye göre; muhtarlık bu seçimde olmayacak, oyu başka bir mahallede kullanacağız, 8 kişi aynı sandıkta oy kullanacağız. Gündüz çok yoğun olan bir bölge 150-200 bin nüfusu var buranın ama akşam olduğu zaman nüfus azalıyor" şeklinde konuştu. Yaklaşık 35 senedir mahallede esnaf olduğunu belirten Gürbüz Sabutçu ise, “İnanın burada kim seçmen, kim oy veriyor 35 yıllık esnafım tanımıyoruz onları. Burada yaklaşık 35 senedir devam eden bir muhtarımız vardı, o da dinlenmeye alındı artık diyelim" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek. İstanbullu seçmenler 33 bin 228 sandıkta oy kullanacak. En çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. İstanbul'da en düşük seçmene sahip mahalle ise 8 seçmenle Fatih'in 57 mahallesinden biri olan Sarıdemir Mahallesi oldu. Mahalledeki seçmenlerin, bitişikte bulunan Demirtaş Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'ndaki oy kullanacağı öğrenildi. Sarıdemir Mahallesi'nin muhtarlığını ise Kıble Çeşme Caddesi'nde şekerci dükkanı işleten Cemal Mustafa Turgut'un yaptığı öğrenildi. Sarıdemir Mahallesi'nin muhtarı ve azalarından edinilen bilgiye göre önceki yerel seçimlerin aksine, mahallede muhtar seçimi yapılmayacağı öğrenildi. Mahalle esnafı ve aza Levent Karaaslan durumla ilgili bilgi verdi.

“Hatta burada azayım"

Aza Levent Karaaslan, “Biz seçildiğimizde 12-15 kişi arası bir seçmen vardı, şu anda seçmen sayısının 8'e düştüğünü biliyorum. Aldığımız bilgiye göre muhtarlık bu seçimde olmayacak, başka bir mahallede kullanacağız oyu. Ben de o seçmenlerden biriyim, hatta burada azayım" diye konuştu.

“Akşam olduğu zaman nüfus azalıyor burada"

Karaaslan, “Demirtaş Mahallesi'nde Mimar Sinan İlkokulu'nda 8 kişi aynı sandıkta oy kullanacağız. Buradaki seçmen de burada esnaf arkadaşlar, ikamet ediyorlar. Gündüz çok yoğun olan bir bölge 150-200 bin nüfus var buranın ama akşam olduğu zaman nüfus azalıyor burada" şeklinde konuştu.

“Muhtarlık seçimi olsaydı yine azalık için aday olacaktım"

Karaaslan, “Ev az olduğu, dükkan çok olduğu için böyle. Tabi, vatandaş da buraya Eminönü'ne gezmeye geliyor, akşam ise nüfus düşüyor. Muhtarlık seçimi olsaydı yine azalık için aday olacaktım" dedi.

“Km oy veriyor 35 yıllık esnafım tanımıyoruz onları"

Esnaf Gürbüz Sabutçu, “Burada 8 kişi oy kullanıyor. En düşük sayı 10 kişi belirlenmiş diye biliyorum o sebeple başka mahalleyle birleşti. En iyisi de o oldu, burada yaklaşık 35 senedir devam eden bir muhtarımız vardı, o da dinlenmeye alındı artık diyelim. İnanın burada kim seçmen, kim oy veriyor 35 yıllık esnafım tanımıyoruz onları. Muhtemelen, buradaki iş hanlarındaki bekçilerdir, onlar da başka mahalle ile birleşip orada kullanacaklar" dedi.

“Muhtarın yapacağı bir şey yok ki, her şey E-Devlet'ten çözülüyor artık"

Esnaf Tahir Köse ise, “Burada gündüz nüfus dehşet ama gece in cin top oynuyor. 8 tane seçmenin de burada oturduğunu ben zannetmiyorum. Burada muhtarlık var, buradaki muhtarlık saçma sapan bir muhtarlık. Muhtarın yapacağı bir şey yok ki, her şey E-Devlet'ten çözülüyor artık" dedi.