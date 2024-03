Çukurlara tepki için yolu trafiğe kapattılar

​ Yüksekova'daki sürücü kurslarının direksiyon eğitimi verebilmeleri için belirlenen güzergahta oluşan çukurlar, direksiyon eğitmenleri ve sürücü adaylarına zor anlar yaşatıyor. Çukurlar oluşan yolun onarılması için seslerini duyurmaya çalışan direksiyon eğitmenleri, araçlarını yol ortasında park edip, trafiği kapattı. Direksiyon eğitmenlerinden Kazım Dilbilir, " Eğitim güzergahları olan Çevreyolu Caddesi'nde oluşan derin çukurdan dolayı sürücü eğitemiyoruz. Gelin bu halkın halini görün. Bu yollardan dolayı öğrencilerimizi tehlike içinde eğitiyoruz. İş başında olanlar liyakatsiz işi bilmeyen insanlar, burası havaalanının bulunduğu bir kavşak. Bu olumsuz durumu görmemiş olmaları imkansız. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu duruma bir çare bulun" dedi.

Direksiyon eğitmeni Cemal Çekiç ise " Her gün burada eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu çukurlardan kaynaklı araçlarımızı her gün sanayiye götürmekten bıktık. Araç sürmeyi iyi bilen şoförler bile burada araç sürmekte zorlanırken, yeni direksiyon eğitimi alan insanlar nasıl sürebilir ki? Her gün kazalarla burun buruna geliyoruz. Yetkililere yolların yapılması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat yolu kapatan eğitmenler, açıklama yaptıktan trafiği açtı.