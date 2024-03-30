Seçmenlere oltalama uyarısı

e-Devlet platformunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Son günlerde sosyal medya platformları ve e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı'nın ismi ve görseli kullanılarak mahalli idareler genel seçimleri ile ilgili oltalama saldırıları yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi ele geçirmek için hazırlanmış bu aldatıcı içeriklere itibar etmeyiniz. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinizi; e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) üzerinden yapabilirsiniz" denildi.