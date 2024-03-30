e-Devlet platformunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Son günlerde sosyal medya platformları ve e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı'nın ismi ve görseli kullanılarak mahalli idareler genel seçimleri ile ilgili oltalama saldırıları yapılmaktadır. Kişisel verilerinizi ele geçirmek için hazırlanmış bu aldatıcı içeriklere itibar etmeyiniz. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinizi; e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) üzerinden yapabilirsiniz" denildi.
- Gündem
Seçmenlere oltalama uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, e-Devlet Kapısı, sosyal medya ve e-posta hesaplarından e-Devlet ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle alakalı oltalama saldırıları yapıldığının altını çizdi, vatandaşları uyardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.