Erdoğan Güngören'de halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören Mitingi’nde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, “ İstanbul'a atlama taşı değil ömrünüzün nihayetine kadar, dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkartır o ayrı mesele. Ama siz İstanbul'a böyle bakmak, İstanbul'u böyle kucaklamak, İstanbul'a kendinizi böyle adamak mecburiyetindesiniz" dedi.

“Buradan tekrar geçmiş olsun diyorum"

Erdoğan, “Güngören geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54 oranıyla destek verdi. Bunun için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Güngören tercihini otuz yılı aşkın süredir hep eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmıştır. İnşallah yarınki seçimlerde de rekor bir oyla Güngören'in tercihi yine AK Parti yine Cumhur İttifakı olacaktır. Buna hazır mıyız? Yarın akşama kadar bu çalışmalarımızı sürdürüyor muyuz? Burası aslında geçmişi bir insan ömrünü ancak bulan bir ilçemiz. Buna rağmen Güngören, doğusundaki sanayi tesisleri ve batısındaki yerleşim yerleriyle İstanbul'un önemli merkezleri arasına girmeyi başardı. Güngören yaşadığı hızlı ve kontrolsüz büyümenin mirası olan depreme dayanıksız ve düşük standartlı konut stokunu dönüştürmeye başladı. İnşallah Murat Kurum kardeşimizin büyükşehirde vereceği destekle bu süreç daha da hızlanacak. Bilim adamlarının sürekli uyardığı deprem kapımızı çalmadan tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz. Sadece belediyemiz değil tabii ki bizler de merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Daha bir sene önce asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak deprem tehdidini yok sayamayız. Gece Elazığ'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı, bize bunu bir kez daha hatırlattı. Buradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı bizden kampanyasına yenilerini ekleyerek İstanbul'umuzun daha güvenli, daha dirençli hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

“İstanbul'u içine düştüğü bu çöküşten kurtarıp yeniden dinamizmine kavuşturmaya talibiz"

İstanbul’u içine düştüğü durumdan kurtarmaya talip olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim İstanbul ihmali, gevşekliği, umursamazlığı kaldıramaz. Son beş yılda bu hakikati bir kez daha gördük. Bu şehrin hazine değerinde beş senesi sadece kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu. Halbuki bu şehri İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avının peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil. İstanbul ikinci iş, ek iş, yarı zamanlı iş olarak yönetilebilecek bir şehir değil. Vaktinizin, enerjinizin, benliğinizin tamamını İstanbul'a adayacaksınız ki binlerce yıllık geçmişinden süzülüp gelen ruhuna bir parça nüfuz etmiş olasınız. İstanbul'a atlama taşı değil ömrünüzün nihayetine kadar, dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkartır o ayrı mesele. Ama siz İstanbul'a böyle bakmak, İstanbul'u böyle kucaklamak, İstanbul'a kendinizi böyle adamak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde bu şehir kırılır, küser, ritmi düşer, heyecanı azalır. İstanbul depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın. İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskün. Gün geçmiyor ki otobüsler yanmasın. Hep bunları yaşadık. İstanbul vizyonu, ufku beslenemediği için soldu. Biz İstanbul'u içine düştüğü bu çöküşten kurtarıp yeniden dinamizmine kavuşturmaya talibiz" diye konuştu.