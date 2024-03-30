- Dünya

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri andılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı diplomatların Crocus Belediye Binası’nda gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenleri andığını açıkladı. Yabancı ve Rus diplomatlar, Crocus Belediye Binası yanında bir araya gelerek ellerindeki beyaz balonları bıraktı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenleri andılar
Terör saldırısında hayatını kaybedenleri andılar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen törende yabancı ve Rus diplomatlar 22 Mart 2024 terör saldırısı kurbanlarının anısına gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı. Onlarca yabancı diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş temsilcisi, Rus diplomat ve gönüllü, üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi.”

Beril SÖNMEZ,

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30 Mar 2024 - 17:10 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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