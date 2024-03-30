Terör saldırısında hayatını kaybedenleri andılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen törende yabancı ve Rus diplomatlar 22 Mart 2024 terör saldırısı kurbanlarının anısına gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı. Onlarca yabancı diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş temsilcisi, Rus diplomat ve gönüllü, üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi.”

Beril SÖNMEZ,