Terör saldırısında hayatını kaybedenleri andılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen törende yabancı ve Rus diplomatlar 22 Mart 2024 terör saldırısı kurbanlarının anısına gökyüzüne beyaz balonlar bıraktı. Onlarca yabancı diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş temsilcisi, Rus diplomat ve gönüllü, üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi.”
Beril SÖNMEZ,
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.