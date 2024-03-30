Rehine krizi sona erdi

Hollanda polisi, bugün Ede kentinde meydana gelen rehine krizinde, bir kişinin gözaltına alındığını ve son rehinenin de serbest kaldığını açıkladı.
Polis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“ Az önce son rehine de serbest bırakıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Rehine durumu sona ermiştir. Şu anda güvenlik ve cezai soruşturma bağlamında tesis içinde ve çevresinde araştırmalar yürütüyoruz. Zaman alacaktır.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.