- Dünya

Rehine krizi sona erdi

Hollanda polisi, bugün Ede kentinde meydana gelen rehine krizinde, bir kişinin gözaltına alındığını ve son rehinenin de serbest kaldığını açıkladı.

Rehine krizi sona erdi mask

Hollanda polisi, bugün Ede kentinde meydana gelen rehine krizinde, bir kişinin gözaltına alındığını ve son rehinenin de serbest kaldığını açıkladı.

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“ Az önce son rehine de serbest bırakıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Rehine durumu sona ermiştir. Şu anda güvenlik ve cezai soruşturma bağlamında tesis içinde ve çevresinde araştırmalar yürütüyoruz. Zaman alacaktır.”

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30 Mar 2024 - 15:46 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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