Rehine krizi sona erdi

Hollanda polisi, bugün Ede kentinde meydana gelen rehine krizinde, bir kişinin gözaltına alındığını ve son rehinenin de serbest kaldığını açıkladı.

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“ Az önce son rehine de serbest bırakıldı. Bir kişi gözaltına alındı. Rehine durumu sona ermiştir. Şu anda güvenlik ve cezai soruşturma bağlamında tesis içinde ve çevresinde araştırmalar yürütüyoruz. Zaman alacaktır.”