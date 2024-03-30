Saldırılarda 32 bin 705 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 32 bin 705 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 190 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 82 sivilin yaşamını yitirdiğini, 98 sivilin ise yaralandığını açıkladı.