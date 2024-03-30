30 Mar 2024 - 15:03- Gündem G:

"BM görev gücüne biz saldırmadık "

İsrail ordusu, Lübnan sınırında bu sabah saldırıya uğradığı belirtilen Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) kendilerinin saldırmadığını açıkladı. Üç UNIFIL personelini ve bir Lübnanlı tercümanı taşıyan aracın, saldırıya uğradığı ve yaralılar olduğuna dair haberler yerel basında yer almıştı.

"BM görev gücüne biz saldırmadık " mask
"BM görev gücüne biz saldırmadık "
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İsrail ile Lübnan sınırındaki Mavi Hat adı verilen bölgede gözlemci olarak bulunan UNIFIL’ın aracının saldırıya uğradığı ve yaralılar olduğu haberleri, bu sabah yerel basına yansımıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün konuyla ilgili açıklama yaparak “Haberlerin aksine, IDF bu sabah Rmeish bölgesinde bulunan UNIFIL aracına saldırmadı” dedi. Saldırıyla ilgili BM kurumlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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30 Mar 2024 - 15:03 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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