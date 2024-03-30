"BM görev gücüne biz saldırmadık "

İsrail ile Lübnan sınırındaki Mavi Hat adı verilen bölgede gözlemci olarak bulunan UNIFIL’ın aracının saldırıya uğradığı ve yaralılar olduğu haberleri, bu sabah yerel basına yansımıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün konuyla ilgili açıklama yaparak “Haberlerin aksine, IDF bu sabah Rmeish bölgesinde bulunan UNIFIL aracına saldırmadı” dedi. Saldırıyla ilgili BM kurumlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.