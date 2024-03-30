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Avcılar'da kavga çıktı

İstanbul Avcılar’da iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, araçlarda bulunanların da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da kavga çıktı
Avcılar'da kavga çıktı
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Avcılar'da Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta ilerleyen bir araç sürücüsü, başka bir araç sürücüsü ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan kadınların da karıştığı kavgada, taraflar sokak ortasında birbirne girdi. Kavga eden tarafları, çevredeki esnaf yatıştırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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30 Mar 2024 - 14:59 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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