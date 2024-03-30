Avcılar'da kavga çıktı

Avcılar'da Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta ilerleyen bir araç sürücüsü, başka bir araç sürücüsü ile yol verme konusunda tartışmaya başladı. Tartışma, sürücülerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarda bulunan kadınların da karıştığı kavgada, taraflar sokak ortasında birbirne girdi. Kavga eden tarafları, çevredeki esnaf yatıştırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.