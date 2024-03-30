Bağcılar'da kadın cinayeti

Olay, dün akşam saatlerinde, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Cumali V., eski sevgilisi Sibel Kavıllı'nın evine geldi. Eve giren Cumali V. ile Sibel Kavıllı arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyerek devam eden tartışmada Cumali V., hemşire Sibel Kavıllı'yı 2 el ateş ederek vurdu. Kavıllı, olay yerinde hayatını kaybederken Cumali V., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları ise sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.