- Asayiş

Bağcılar'da kadın cinayeti

Bağcılar'da hemşire Sibel Kavıllı (43) evinde silahla vurularak öldürüldü.

Bağcılar'da kadın cinayeti
Bağcılar'da kadın cinayeti
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Olay, dün akşam saatlerinde, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Cumali V., eski sevgilisi Sibel Kavıllı'nın evine geldi. Eve giren Cumali V. ile Sibel Kavıllı arasında tartışma çıktı. İkili arasında büyüyerek devam eden tartışmada Cumali V., hemşire Sibel Kavıllı'yı 2 el ateş ederek vurdu. Kavıllı, olay yerinde hayatını kaybederken Cumali V., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları ise sürüyor.

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30 Mar 2024 - 14:57 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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