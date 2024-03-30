"Akıl küpü kardeşlerim memleketinde kalacak"

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da miting düzenledi. İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge, CHP'den Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partililer ile geçmiş dönemde Bodrum'da belediye başkanlığı yapmış isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarıyla katıldığı mitinge limanda bağlı çok sayıda tekne de eşlik etti. Miting alanına girişte 'En büyük başkan bizim başkan' sloganları eşliğinde karşılanan Tamer Mandalinci, eşi Sezil Tamer Mandalinci ile ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. “Bodrum kararını vermiş, Tamer Mandalinci'yi başkan seçmiş" sözleriyle konuşmasına başlayan Mandalinci, “Bodrum 1 Nisan'da bu kardeşini Türkiye'nin en genç belediye başkanı yapacak. Ve görüyorum ki 31 Mart akşamı kutlayacağımız o güzel zaferin, Bodrum Belediye Meydanı'nda oynayacağımız Kerimoğlu zeybeğinin işaret fişeğini yakmış" ifadelerini kullandı. Herkesin sandığa giderek oyunu kullanmasını, halkın iradesini sandığa yansıtması gerektiğini ifade eden Mandalinci, “Ülkeyi parsel parsel satmak isteyenlere, Atamızın kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni alaşağı etmek isteyenlere öyle bir ders vereceğiz ki, bir daha kafalarını çevirip de bakamayacak şekilde göndereceğiz. Bunu, Türk siyasetinde bir ilki başararak, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun herkesin desteğini alarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'SÖZLERİNİZDEN UTANACAKSINIZ'

Bodrumluların 5 yılda bir 'değiştim' diyerek farklı partiden karşılarına çıkanlara gereken cevabı vereceğini söyleyen Mandalinci, şöyle devam etti:

“Çekirge gibi parti parti dolaşanları değil, siyasetine, partisine ve dimdik duruşuna, omurgasına sahip çıkan bir kardeşini seçecek. İlkeli olan kazanacak. Şimdi '30 yaşında genç, birilerinin adamı olur, birileri yönlendirir' lafını türetmişler. Bu kardeşinizi hiç tanımamışsınız. Ama önümüzdeki 5 yılda öyle güzel tanıyacaksınız ki, ekip arkadaşlarımla yaptığımız hizmetler karşısında sözlerinizden utanacaksınız. Tamer Mandalinci kimsenin adamı, kulu, elçisi, maşası olmaz, sadece zeybek oynarken ve Yaratanın önünde secde ederken diz çöker. Kimse bu kardeşinin, seçim uğruna, koltuk uğruna ilkelerinden, duruşundan vazgeçeceğini sanmasın. Biz dimdik durup vatandaşımızın gösterdiği sevgiye, saygıya, teveccühe layık olma hedefindeyiz. Tek hedefimiz mutlu bir Bodrum'dan yola çıkarak mutlu bir Türkiye yaratmak. Bodrumumuzu kalkındırmak için üreteceğiz, çalışacağız, hep beraber yapacağız. Bu yüzden gümbür gümbür geliyoruz."

'AKIL KÜPÜ KARDEŞLERİM MEMLEKETİNDE KALACAK'

Göreve geldiklerinde öncelikli konular su, kanalizasyon, yol, trafik, kent estetiği ve temizliğe ilişkin yapacaklarını anlatan Mandalinci, belediyenin ekip ve ekipman yönünden güçlü, hızlı müdahalede bulunan, çözüm ve hizmet üreten bir yapıda olacağını, ayrıca vizyoner bakış açısıyla kentin geleceğinin planlanacağını, doğası, kültürü, turizminin ön plana çıkarılacağını kaydetti. Projeleri hakkında da bilgi veren Mandalinci, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak gençleri de temsil ettiğini ifade edip, “Omuzlarımda Türk gençliğinin sorumluluğu da var. Bodrum'da hangi kardeşim hangi spor alanında uzmanlaşmak istiyorsa belediye ona fırsat eşitliğini sunacak. Buradan kardeşlerime söz vermek istiyorum; onlar için spor tesislerinin yanında çağa ayak uydurmaları, bilişimle, gelişimle, teknolojiyle kaynaşmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri adına inovasyon merkezleri açacağız, girişimcilik dersi, kodlama eğitimi alacaklar, yapay zeka üzerine çalışma yapacaklar. Bu memlekette beyin göçünü engelleyecek, akıl küpü kardeşlerim memleketlerinde kalıp vatanlarına hizmet etmelerinin önünü açacağız" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR'İN GÜCÜNÜ HİSSETTİRECEĞİM'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise Bodrum'un 5 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, Bodrum Belediyesi'nin yetkisinde olmasa da sorunlardan kaçmadıklarını, halkın sıkıntılarına çözüm üretmek için sahiplendiklerini, sorumluluk aldıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından sahne alan Koray Avcı meydanda toplanan büyük kalabalıkla birlikte şarkılarını söyledi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Avcı ve orkestrası izleyenlerden büyük alkış alırken konser sonunda Mandalinci, Koray Avcı'ya plaket takdim etti. Mandalinci, daha sonra geçmiş dönem Bodrum'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Mazlum Ağan, Cevat Bilgiç, İbrahim Çömez, Mehmet Kocadon, Kazım Avcı, Mehmet Ülküm ile bir araya geldi. Seçimler ve Bodrum'a ilişkin görüşlerini ileten geçmiş dönem başkanları, desteklerini iletti ve Mandalinci'nin seçimden galibiyetle çıkacağını söyledi.

Mandalinci, gün içerisinde amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi. İçmeler'de tersaneleri ziyaret eden Mandalinci, Dağbelen Mahallesi'nde halk buluşmasına da katıldı.