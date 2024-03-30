30 Mar 2024 - 14:42- Siyaset G:

TİP Çankaya'da yürüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya adayı Gazeteci İrfan Değirmenci Çankaya yürüyüşünü başlattı.

TİP Çankaya'da yürüyor mask

Türkiye İşçi Partisi ( TİP) Çankaya adayı Gazeteci İrfan Değirmenci, seçime son bir gün kala Güneşli bir Ankara gününde Çankayalı vatandaşlar ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Değirmenci'nin müzik eşliğinde yürüdüğü anlar, vatandaşların ilgisini çekti.

TİP hesabından yapılan paylaşımda, "Seçime bir gün kala, hep birlikte "Oylar TİP'e, Oylar İrfan Değimenci'ye" diyoruz! Biz bir yürüyüş başlattık, komşularımız yolumuza yoldaş oldular. Başkentimizin kalbi Çankaya'ya değişim çok yakışacak." denildi

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30 Mar 2024 - 14:42 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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