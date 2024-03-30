Babacan: “Bu dipsiz kuyuyu kazan sizsiniz”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bitlis'teki iftar yemeğinde konuştu. Ali Babacan'ın ifadeleri şöyle: “Ne diyor, ‘dipsiz kuyu’ diyor. ‘Dipsiz kuyu’ diyor enflasyona, bu dipsiz kuyuyu kazan sizsiniz. Merkez Bankası’na karşılıksız parayı bastırırsanız enflasyon olur bu ülkede. Gizli saklı yapıyorlar bakın. Biz açıklamasak, inanın örtbas etmeye kalkacaklar. Nasıl zamanında o meşhur 128 milyar doları ilk ben açıkladım, bir genel başkan olarak canlı yayında, bakın şimdi de diyorum ki, tam 1 trilyon lira karşılıksız para bastılar geçtiğimiz seçimden bu yana. Basmadılarsa çıksınlar açıklasınlar.”

“Merkez Bankası’nın arka kapısından sattıkları döviz miktarı son beş haftada 25 milyar doları geçti”

“Bu kadar karşılıksız paranın basıldığı bir ülkede enflasyon düşer mi? Ve gizli saklı bakın. Merkez Bankası’nın arka kapısından sattıkları döviz miktarı sadece son beş haftada 25 milyar doları geçti. Doğru, hesaptan kaçar mı? Niye gizli saklı yapıyorsun, niye açıklamıyorsun? Tam 13 yılda biz 8 milyar dolar satmışız, şeffaf, açık, hâlâ bugün Merke z Bankası’nın web sitesinde açıklanmış durumda.”

“Özel sektör senin iznin olmadan bir tane çorap gönderebilir mi?”

“Ne diyor Ticaret Bakanı, çıkmış, ‘biz’ diyor ‘devlet olarak satmıyoruz ki, özel sektör satıyor, biz ne yapalım’ diyor. Ya arkadaş, sen kimi kandırıyorsun ya? Özel sektör senin iznin olmadan bir tane çorap gönderebilir mi oraya? Bir kutu ürün gönderebilir mi? Hepsi devletin izniyle olan işler. Ben buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Hemen, bu akşam, at imzayı, durdur ticareti, bu kadar basit inanın ya. Bir imza atacak, resmî gazetede yayınlanacak, ticaret kapanmıştır, bitti. Ama yapmıyorlar.”

“Yiyecek kuyruğunda bekleyen insanların tepesine bomba yağdırıyorlar”

“ Türkiye’de emeklimiz de, çiftçimiz de çok zor şartlarda yaşıyor ama asıl feryadın büyüğü arkadaşlar, Gazze’den geliyor. 32 bin insan öldü bugüne kadar. Bunların 20 bini kadın ve çocuk. Bakın, 32 bin ölen var, 20 bini kadın ve çocuk. Yiyecek kıtlığı var, yiyecek kuyruğunda bekleyen insanların tepesine bomba yağdırıyorlar. Bizim hükûmet ne yaptı? İktidar ne yaptı? İsrail Gazze’ye saldırmaya başladığından bu yana ne yaptı? Somut hangi adımı attı? Hamaset yapmaktan kolay bir şey yok. İnsanları meydanlara topla, bağır çağır, konuş, ee? Sonuç? Sıfır. Somut hangi adım? Yok.”