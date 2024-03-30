- Asayiş

Tişört dağıtımı izdihama dönüştü

Şanlıurfa’da, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Tişört dağıtımı izdihama dönüştü mask
Tişört dağıtımı izdihama dönüştü
Tişört dağıtımı izdihama dönüştü
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

# tişört, dağıtım, İzdiham, için, bir, arasında, Ramazan

30 Mar 2024 - 14:40 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL