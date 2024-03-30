Tişört dağıtımı izdihama dönüştü

Dedeosman Mahallesi’nde adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapıldı. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye geldi. Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Kamyonetten atılan içerisinde tişört olan poşetleri alabilmek için birbirlerini iten vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.