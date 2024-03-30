30 Mar 2024 - 14:36- Asayiş G:

Otomobil, giyim mağazasına daldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı.

Otomobil, giyim mağazasına daldı mask
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Kaza, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı. Otomobilin gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen kazada, otomobil ve mağazada hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Otomobil, mağaza, giyim, Adana, Kaza

30 Mar 2024 - 14:36 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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