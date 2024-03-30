Yüsran Erden veda etti, "Hoşçakalın"

31 Mart yerel seçimlerine bir gün kaldı. Bunun üzerine, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevinin son gününde bir veda konuşması yayınladı.

Erden'in veda konuşması şu şekilde;

"SEVGİLİ YENİPAZARLILAR!

Son meclis toplantısında yaptığım konuşmada, toplantıya katılan genç belediye yönetici adaylarını gözeterek Şeyh Edebali’den ve Andımız’dan söz ettim.

Büyük din bilgini Şeyh Edebali, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’e şöyle sesleniyor:

“Ey oğul, artık beysin

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana

Güceniklik bize, gönül almak sana

Suçlamak bize, katlanmak sana

Acizlik bize, hoş görmek sana

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana

Haksızlık bize, bağışlamak sana...”

Bizlerin, bir adım öne çıkanların içselleştirmesi gereken temel davranışlar bunlar...

Birleşerek ve güçlenerek hizmet etmek istiyorsak, Şeyh Edebali’nin öğütleri bize yol gösteriyor, göstermeli...

Ben ve arkadaşlarım, Belediyede görev yaptığımız süre içerisinde, yeteneklerimiz ve iş görme kapasitemiz ölçüsünde öyle davranmaya gayret ettik.

Yeni görev isteyen genç aday arkadaşlara daa öyle davranmlarını tavsiye ettim.

Konuşmamda ayrıca, ne yazık ki kanunla kaldırılan ve unutturulmaya çalışılan, Reşit Galip’in yazarı olduğu ‘Andımız’ı hatırlattım arkadaşlara:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun”

Evet, Andımız’da bizlere öğretilen gibi, görevimizi yaparken doğru, dürüst olduk. Hile ve iftiradan, tembellikten ve üşengeçlikten kaçındık. Çalışkanlıktan vazgeçmedik.

Hayallerimiz ve siz hemşehrilerimizin beklentileri ile imkanlarımızın denkleşmediği durumlarda çaresiz kaldığımız çok oldu ama her zaman, çok şikayet etmeden, devletin ve milletin menfaatini düşünerek çözüm odaklı ve görünmeden iş yapmaya çalıştık.

Bu devlet kurumları bize emanettir. Ben ve benimle birlikte görev yapan meclis üyesi arkadaşlarım, şimdi emaneti yeni nöbetçilere devredeceğiz.

Kimseden bir alacağımız yok ama kendimizi her zaman halkımıza, hemşehrilerimize karşı borçlu hissetmeye devam edeceğiz.

Birbirimize hakkımız geçtiyse bizden yana helal olsun!

Hoşçakalın..."

Yüsran Erden Kimdir?

1957 yılında Yenipazar’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Halen ADÜ İşletme doktora öğrencisidir.

Eczacıbaşı Topluluğu Yapı Grubunda 20 yıl çalıştı. İstanbul merkezli bir şirketin Ege operasyonlarını yönetti. Bir İnsan Kaynakları Şirketine bağlı olarak Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı yaptı.

2009-2014 yılları arasında bir dönem Yenipazar Belediye Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimiyle yeniden Yenipazar Belediye Başkanlığına seçildi. Evli olup İngilizce bilmektedir.