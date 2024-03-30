Musa Çelik karavanda ölü bulundu

Olay , dün saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde meydana geldi. Karavanında yalnız yaşayan Musa Çelik'ten, haber alamayan arkadaşı sahile geldi. Çelik'i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik'in cesedi morga götürüldü. Çelik'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.