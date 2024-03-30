- Asayiş

Musa Çelik karavanda ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karavanda yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Musa Çelik (57) ölü bulundu.

Musa Çelik karavanda ölü bulundu
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Olay , dün saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Selinus Sahili’nde meydana geldi. Karavanında yalnız yaşayan Musa Çelik'ten, haber alamayan arkadaşı sahile geldi. Çelik'i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik'in cesedi morga götürüldü. Çelik'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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30 Mar 2024 - 14:05 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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