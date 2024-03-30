Epilepsi nöbeti geçirdi, 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, 10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği 42 J 2873 plakalı otomobil, otobüs durağına çarptı. Bu sırada kent merkezine gitmek için durakta bekleyen Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33), Nergiz Gül (48) ve otomobildeki Bekir Taşkın'ın eşi Bahriye Taşkın hayatını kaybetti. Sürücü Taşkın ile kızı Ümmühan Taşkın (16), duraktaki Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü yaralandı. Taşkın taburcu olurken, Gül ve Özgürlü'nün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Sürücü Bekir Taşkın da Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından perşembe günü taburcu oldu. Taşkın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliyeye sevk edilen Bekir Taşkın, ifadesinde, "Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Onun kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne gidiyordum. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ehliyetim yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi. Bekir Taşkın çıkarıldığı mahkemece, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.