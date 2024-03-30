3 rehine serbest kaldı

Hollanda’nın Ede kentinde devam eden rehine krizinde polis, 3 rehinenin serbest kaldığını duyurdu. Polis rehine krizinin devam ettiğini vurguladı.
Hollanda’nın Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurmuş ve olayın terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını açıklamıştı. Polis rehine kriziyle ilgili yaptığı son açıklamada "Üç rehine az önce serbest bırakıldı. Durum henüz sona ermedi" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.