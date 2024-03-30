3 rehine serbest kaldı

Hollanda’nın Ede kentinde devam eden rehine krizinde polis, 3 rehinenin serbest kaldığını duyurdu. Polis rehine krizinin devam ettiğini vurguladı.

Hollanda’nın Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurmuş ve olayın terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını açıklamıştı. Polis rehine kriziyle ilgili yaptığı son açıklamada "Üç rehine az önce serbest bırakıldı. Durum henüz sona ermedi" dedi.