Diyarbakır'da kavga çıktı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde meydana gelen tartışmada iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişi, tekme ve yumruklu birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale edildi.

Cep telefonuyla kayda alınan kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.