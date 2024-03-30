Diyarbakır'da kavga çıktı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde meydana gelen tartışmada iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişi, tekme ve yumruklu birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale edildi.
Cep telefonuyla kayda alınan kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.