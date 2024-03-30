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'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen 'Sibergöz-30' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı mask
'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı
'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde 'Sibergöz-30' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynattığı ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

# dolandırıcılık, aliyerlikaya, Operasyon, Spor, Hafıza

30 Mar 2024 - 13:00 DHA Ankara- Asayiş

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