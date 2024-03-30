'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 40 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde 'Sibergöz-30' operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynattığı ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar, 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.