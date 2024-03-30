- Gündem

Konya'da bisikletli kaza

Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletli Sinan Camcı (70) öldü. Camcı'nın gönüllü olarak bakımını yaptığı mezarlıktan döndüğü öğrenildi.

Konya'da bisikletli kaza mask
Konya'da bisikletli kaza
Konya'da bisikletli kaza
Haber albümü için resme tıklayın

Konya- Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi Ereğli Çevre Yolu’nda Türkmen Kavşağı yakınında meydana gelden kazada, Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı TIR, yolun kenarında bisikletiyle ilerleyen Sinan Camcı'ya çarptı. TIR'ın altında kalan Camcı, yaşamını yitirdi. Camcı'nın cesedi, incelemenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, TIR şoförü Mehmet K.'yi gözaltına aldı.

Bu arada Sinan Camcı'nın Selvili Mahallesi’ndeki mezarlığın gönüllü bakımını yaptığı, sabah erken saatlerde mezarlıktaki sulama ve budama işlerini yapıp eve dönerken TIR'ın çarptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

# Konya, Bisiklet Kazası, Ereğli, mezarlık, Polis, çevre

30 Mar 2024 - 12:55 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL