Okullarda seçim hazırlıkları tamam

Türkiye’de yarın yapılacak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu .Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Üsküdar’daki Şadıman-Polat Çebi İlkokulu’nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi. Şadıman-Polat Çebi İlkokulu’nda seçim hazırlık çalışmalarını yürüten sandık başkanı olan Ali Rıfat Ünal, "2 günde oluşacak bizim aslında seçim çalışmamız. Cumartesi ve yarın oy verme öncesinde olacak. Bugün sadece oy vermek için kullanacağımız seçim sandığını kurduk. Daha sonrasında seçmenlerin oy vereceği iki tane oy verme kabinini Kurduk. Geri kalan şeyleri işte adayların isimlerini vesaire veya tercih mühürlerini yarın alıp seçmenlerin kabinlerine yerleştireceğiz. Umarım ki kazasız, belasız, ülkemiz için iyi, en hayırlı şekilde bir seçim olacaktır. Hazırlıklar tamamen gerçekleşti. Yarın da zaten diğer hazırlıklar, söylediğim hazırlıklar gerçekleşecek. Onun dışında herhangi bir problem yok şu an için” diye konuştu