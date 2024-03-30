Bartın'da trafik kazası

Bartın- Karabük yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Bartın-Karabük yolunun Kirazlıköprü barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Satı Kıraç (64) yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) idaresindeki 34 JS 016 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan Satı Kıraç ile Cahit Dönmez ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Satı Kıraç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücü Cahit Dönmez'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.