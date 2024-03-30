Zelenski, çevrimiçi kumar sorunu için harekete geçti

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine, Pavlo Petrychenko isimli bir asker tarafından 'çevrimiçi kumarın halk ve askerler arasında yaygınlaşması' sebebiyle endişelerini dile getirdiği bir dilekçe yüklendi. Dilekçe, toplam 26 bin 40 kişi tarafından imzalandı. Pavlo Petrychenko dilekçesinde kumarın Ukrayna toplumuna verdiği zarara dikkat çekerek, “Ben, 59. Tugay askeri olan Pavlo Petrychenko, kumar işinin Ukrayna ordusuna ve Ukrayna toplumuna verdiği zarara dikkatinizi çekmek istiyorum.

'İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI PARA KARŞILIĞINDA REHİN BIRAKIYORLAR'

Askeri personel üçüncü yıldır ailelerinden uzakta, stresli koşullarda ve tam dinlenme imkanı olmadan, özellikle psikolojik açıdan savunmasız durumdalar.

Birçoğu için kumar stresle başa çıkmanın tek yolu haline geliyor, bu nedenle hızla dopamin bağımlılığına neden oluyor ve öz kontrollerini zayıflatıyor. Kumar bağımlısı askerlerin tüm paralarını kumara harcayıp mikro krediler alarak kendilerini ve ailelerini bir 'borç çukuruna' soktukları veya insansız hava araçlarını ve termal görüntüleme cihazlarını rehin bırakarak sadece kendilerine değil aynı zamanda vatandaşlarına da zarar verdikleri nadir durumlar vardır” dedi.

“RUS ÇEVRİMİÇİ KUMAR SİTELERİ KİŞİSEL VERİLERİMİZİ HEDEF ALIYOR”

Dilekçede, kumar sitelerinin özellikle askeri personeli hedef aldığı ve bağışlarla faaliyetlerini ‘akladığı’ ifadeleri yer aldı. Rus çevrimiçi sitelerinin ise doğrudan Ukraynalı vatandaşların ve askeri personelinin kişisel verilerine ulaşmaya çalıştığı belirtilerek, “Ayrıca birçok Rus çevrimiçi kumarhanesi, ülkemizin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan, askeri personelin ve diğer vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla Ukraynalı tüketicileri hedef alıyor. Kumar bağımlılığı olan askerlerin büyük borçları da saldırgan ülkenin özel servisleri tarafından bir baskı ve manipülasyon unsuru haline gelebilir” ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİ: YETKİLİLERE TALİMAT VERDİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün 26 bin kişinin imzaladığı dilekçe ile ilgili olarak, “Bugün kumarhaneler yani online kumar platformlarıyla ilgili imza kampanyası çok hızlı bir şekilde gerekli imzaları topladı. (Dilekçe) bu tür platformların yaygınlığını ve bunların toplumun bir kısmı üzerindeki etkisini ele alıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi şefi, Devlet Özel İletişim Servisi, Dijital Dönüşüm Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreterini bu konuyla ilgili tüm analizleri benim için derlemeleri ve önümüzdeki haftaya kadar bir çözüm önerisi sunmaları için görevlendirdim” dedi.