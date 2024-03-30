Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokağı'nda bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik haldeki 3 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye ve söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında balkondan atlayan 65 yaşındaki Kevser Ulusoy yaralandı. Yangının çıktığı gecekondular ise kullanılmaz hale geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.