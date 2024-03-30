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Eyüpsultan'da korkutan yangın

İstanbul, Eyüpsultan'da çıkan yangında 4 gecekondu hasar gördü. Yangında 1 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da korkutan yangın
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Eyüpsultan'da Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokağı'nda bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik haldeki 3 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye ve söndürme çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında balkondan atlayan 65 yaşındaki Kevser Ulusoy yaralandı. Yangının çıktığı gecekondular ise kullanılmaz hale geldi.

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30 Mar 2024 - 11:49 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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