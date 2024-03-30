Bayram'da oteller dolu olacak

Afyonkarahisar'daki termal otellerde ramazan bayramı hazırlıkları sürüyor. Bayramın ikinci günü bazı ünlü isimlerin konser organizasyonları yapılırken, bazı otellerde ise canlı müzik programları hazırlandı. Otellerde gecelik fiyatlar ise kişi başı 4 ile 6 bin arasında değişiyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte otellerdeki rezervasyonların yüzde 85- 90 olduğuna dikkati çeken ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, seçimden sonraki dönemde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının termal otellere ilgiyi artırdığını belirten Ali Gümüşhan, "Bayram tatilinin 9 günee çıkarılmasıyla Afyonkarahisar'a ilgi arttı. Zaten her tatil döneminde yüzde 100 doluluğu yakalıyorduk. Bu tatil sürecinin uzun olması, ikinci ara tatilin aynı tarihe denk gelmesi dolayısıyla tatilcilerin rotası Afyonkarahisar'a yöneldi. Şu anda otellerdeki doluluk oranı yüzde 85- 90 civarında. Önümüzde 10- 12 günlük bir süre daha var. 31 Mart'tan sonra bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü şu an herkes seçimlere odaklandı. Ramazan bayramını Afyonkarahisar yüzde 100 dolulukla geçirecektir" dedi.

'BAYRAMLA BERABER AKTİVİTELER, DEĞİŞİK PROGRAMLAR VAR'

Otellerde konaklayacak misafirlerin 9 günlük bayram tatilinin bir kısmını oruç tutarak geçireceğini aktaran Başkan Gümüşhan, "9 gün tatilin 4- 5 günlük dönemi oruç olduğu için sadece iftar programları oluyor. Yine havuzlar, termal bölgeler hizmete. Gelenler daha çok ruhunu, bedenini dinlendiriyor. Ama bayramla beraber canlı müzikler, çocuklar için aktiviteler, değişik programlar var. İnsanlar zamanını daha hoş geçirecek" diye konuştu.

'GÖKHAN TEPE VE BENGÜ KONSER VERECEK'

Bayramın ikinci günü 2 otelde Gökhan Tepe ve Bengü'nün konser vereceğine dikkati çeken Gümüşhan, "Her otelimizde canlı müzik, eğlence, aktivite olacak. Zaten misafirlerimizin çoğu Afyonkarahisar'ın tarihi, turistik yerlerini gezerek zamanını geçiriyor. Geriye kalan kısımları termal ve SPA bölümlerinde geçirmekte" dedi.

'GECELİK KİŞİ BAŞI 4- 6 BİN LİRA ARASINDA'

Bayramda otellerdeki konaklama fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Ali Gümüşhan, "Bayram fiyatlarımız Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı otellerde 4 bin ile 6 bin lira arasında kişi başı değişmektedir. Genelde gelen misafirlerimiz minimum 2 gece konaklama yapmakta. Bazı misafirlerimiz 4- 5 gece kalmakta" diye konuştu.