- Asayiş

Kocaeli'de kaza

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde virajda devrilen kamyonun şoförü Rasim Neşe, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de kaza mask
Kocaeli'de kaza
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Kaza, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Cami Mahallesi'ndeki çimento fabrikasına ait yol üzerinde meydana geldi. Fabrika içerisinde ilerleyen Rasim Neşe yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Rasim Neşe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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30 Mar 2024 - 11:10 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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