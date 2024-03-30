Kocaeli'de kaza

Kaza, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Cami Mahallesi'ndeki çimento fabrikasına ait yol üzerinde meydana geldi. Fabrika içerisinde ilerleyen Rasim Neşe yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışıp yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Rasim Neşe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.