Yavaş, son mitingini Keçiören'de yapacak

Ankara'da 45 miting düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son mitingini Keçiören'de yapacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "25 ilçemizde iftar buluşmaları ve esnaf ziyaretleri hariç 44 kez seçim merkezi açılışı ve miting düzenledik. Hepsinde sevgi, coşku ve destek gördük. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkesi bugün düzenleyeceğimiz 45. ve son miting için, Büyük Keçiören Mitingi için 15.30'da Dutluk Meydanı'na bekliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.