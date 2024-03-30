Yavaş, son mitingini Keçiören'de yapacak

Ankara'da 45 miting düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son mitingini Keçiören'de yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "25 ilçemizde iftar buluşmaları ve esnaf ziyaretleri hariç 44 kez seçim merkezi açılışı ve miting düzenledik. Hepsinde sevgi, coşku ve destek gördük. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkesi bugün düzenleyeceğimiz 45. ve son miting için, Büyük Keçiören Mitingi için 15.30'da Dutluk Meydanı'na bekliyorum."