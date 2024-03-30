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Avcılar'da karısını öldürdü

İstanbul, Avcılar'da eşini öldürdükten sonra gözaltına alınan Vehbi Yıldız, tutuklandı. Cinayet Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’taki 4 katlı binanın üst katındaki evde işlendi.

Avcılar'da karısını öldürdü mask
Avcılar'da karısını öldürdü
Avcılar'da karısını öldürdü
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İstanbul, Avcılar'da eşini öldürdükten sonra gözaltına alınan Vehbi Yıldız, tutuklandı. Cinayet Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’taki 4 katlı binanın üst katındaki evde işlenirken, Vehbi Yıldız evde bulunan ruhsatlı antika tabancasını alarak üç çocuğunun annesi Serap Yıldız’a iki el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kadının öldüğünü, cinayeti işleyen eşinin ise tabancayı kapının önüne bıraktığını tespit etti. Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

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30 Mar 2024 - 10:48 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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