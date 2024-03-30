Avcılar'da karısını öldürdü

İstanbul, Avcılar'da eşini öldürdükten sonra gözaltına alınan Vehbi Yıldız, tutuklandı. Cinayet Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’taki 4 katlı binanın üst katındaki evde işlenirken, Vehbi Yıldız evde bulunan ruhsatlı antika tabancasını alarak üç çocuğunun annesi Serap Yıldız’a iki el ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kadının öldüğünü, cinayeti işleyen eşinin ise tabancayı kapının önüne bıraktığını tespit etti. Gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.