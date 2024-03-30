Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polis tarafından araçta yapılan kontrollerde 558 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.