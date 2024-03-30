- Asayiş

Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince bir araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi yakalandı mask

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis tarafından araçta yapılan kontrollerde 558 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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30 Mar 2024 - 10:29 AA Eskişehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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