- Yaşam

İpe dolanan kargayı itfaiye kurtardı

Bursanı’nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatısından sarkan ipe dolanıp mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İpe dolanan kargayı itfaiye kurtardı
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Gemlik'te, Dr. Kazım Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesindeki 4 katlı binanın çatısının üzerinde uçan kargaları görenler, bir karganın çatıdan sarkan ipe dolandığını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepet yardımıyla ulaştıkları çatıdan kargayı kurtardı. Kurtarma operasyonu cep telefonu ile görüntülenirken, kurtarılan karga doğaya salındı.

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30 Mar 2024 - 10:15 DHA Bursa- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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