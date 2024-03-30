İpe dolanan kargayı itfaiye kurtardı

Gemlik'te, Dr. Kazım Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesindeki 4 katlı binanın çatısının üzerinde uçan kargaları görenler, bir karganın çatıdan sarkan ipe dolandığını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepet yardımıyla ulaştıkları çatıdan kargayı kurtardı. Kurtarma operasyonu cep telefonu ile görüntülenirken, kurtarılan karga doğaya salındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.