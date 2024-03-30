İpe dolanan kargayı itfaiye kurtardı

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Gemlik'te, Dr. Kazım Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesindeki 4 katlı binanın çatısının üzerinde uçan kargaları görenler, bir karganın çatıdan sarkan ipe dolandığını fark edince itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepet yardımıyla ulaştıkları çatıdan kargayı kurtardı. Kurtarma operasyonu cep telefonu ile görüntülenirken, kurtarılan karga doğaya salındı.