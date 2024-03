ALKEV Lisesi Türkiye'yi temsil edecek

ALKEV Lisesi FRC Takımı AG Robotik #6459, lise öğrencilerine yönelik FIRST Robotik Yarışmasının Türkiye’de düzenlenen uluslararası niteliğe sahip bölgesel yarışmasında şampiyon oldu. AG Robotik #6459, 17-20 Nisan tarihlerinde ABD’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye’de temsil edecek. Arnica’nın desteğiyle yarışmalara hazırlanan takım, bu başarılarının yanı sıra ‘Arnica’ adını taşıyan robotun teknik özellikleri nedeniyle bölgesel yarışmalarda ‘kalite’ ve ‘kontrol inovasyonu’ alanlarında da ödüle layık görüldü.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR

ABD’li mucit Dean Kamen’in gençlere bilim ve teknoloji alanında ilham vermek amacıyla kurduğu FIRST Vakfı, 30 yılı aşkın süredir FIRST Robotik Yarışmalarını düzenliyor. Dünyanın her yerinden lise öğrencilerini heyecanlı bir atmosferde bir araya getiren bu yarışmalarda katılımcılar, kendi tasarladıkları yarı otonom rekabetçi robotlarıyla yarışıyor. Takımların iş birliği, dostluk, nezaket ve profesyonellik ilkeleri rehberliğinde mücadele ettiği yarışmada, öğrenciler sadece kendi takım arkadaşlarıyla değil, rakip takım üyeleriyle de arkadaş canlısı olmaya teşvik ediliyor. Çok sayıda ülkede düzenlenen yarışmaların ardından dünyanın birçok yerinden öğrenciler ABD’deki müsabakalarda karşılaşıyor. 2015 yılında kurulan ALKEV Lisesi FRC takımı AG Robotik #6459 da Türkiye’de düzenlenen Bosphorus ve Marmara bölgesel yarışmalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla ABD’ye gidecek takımlar arasına adını yazdırdı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 53 takımın mücadele ettiği Bosphorus Bölgesel Yarışmasında ikinci olan takım, aynı zamanda makine sağlamlığı ve kaliteli üretime verilen ‘kalite’ ödülünü de kazanan ekip oldu. Yine uluslararası niteliğe sahip olan 53 takımın yer aldığı Marmara Bölgesel Yarışmasını ise şampiyon olarak tamamlayan AG Robotik #6459, Arnica adını taşıyan robotlarının mekanik ve yazılım açısından yenilikçi bir yapıya sahip olmasından dolayı ‘kontrol inovasyonu’ ödülüne de layık görüldü.

“GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, gençleri bilim ve teknoloji alanında desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek “ALKEV Lisesi FRC Kulübünün tüm üyelerini tebrik ederim. Bu yarışma gençleri yenilik ve icatlar konusunda teşvik ettiği kadar dostluk, iş birliği, nezaket ve takım oyunculuğu gibi ilkeleri öne çıkardığı için de çok kıymetli. Bu değerlere sahip pırıl pırıl gençler, dünyamız için daha iyi bir geleceği hazırlıyor. Ayrıca Arnica adlı robotlarıyla kalite ve inovasyon alanında ödül almaları markamızın sahip olduğu özellikleri de çok iyi vurguluyor. Tüm takım üyelerini yeniden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Nisan ayında ABD’den de güzel haberler geleceğine inanıyoruz. Gençlere desteğimiz sürecek” diye konuştu.

AG Robotik #6459 Takımı’nın da katılacağı ABD’deki FIRST Robotik Dünya Şampiyonası’nda 600 takım mücadele edecek.