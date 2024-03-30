Bahçeli'de silahlı çatışma

İstanbul Şirinevler Mahallesi, İncesu Sokak'ta yaşanan olayda, iddiaya göre otomobil içinde bulunan 3 şüpheli, bir kişiyi takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilde bulunan iki kişi yaya olarak takibe devam etti. Bir süre sonra ise şüpheliler takip ettikleri vatandaşa silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kişinin de karşılık vermesi üzerine sokak ortasında çatışma çıktı. Şüphelilerin olay yerine geldiği otomobil hazla olay yerinden kaçarken, saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan ve yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.